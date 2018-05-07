Авто на соленой воде завоевывают мир

Разработчики создали автомобиль, который питается от соленой воды. Это практически реализованная идея транспорта с водяным двигателем.

Фото: http://www.collective-evolution.com

По данным специалистов Nanoflowcell AG, в этом случае (соленая вода) жидкость проходит через мембрану между двумя резервуарами, создавая электрический заряд.

Созданное электричество после этого хранится и распределяется суперконденсаторами. Четыре электродвигателя в автомобиле питаются электричеством, которое заставляет его работать.

Отмечается, что автомобиль перевозит воду в двух 200-литровых баках, которые за один присест позволяют водителям проехать до 373 миль (600 км). В целом четырехместный номер имеет длину 5,25 метра (0,4 фута), ширину 2,2 метра (7,2 фута) и 1,35 метра (4,4 фута).

"После дебюта на Женевском автосалоне 2014 года (на фото) в марте технология соленой воды теперь сертифицирована для использования на европейских дорогах," -заявил председатель Правления NanoFlowcell AG профессор Йенс-Питер Эллерманн.

"У нас большие планы, и не только в автомобильной промышленности. Потенциал NanoFlowcell гораздо больше, особенно с точки зрения внутренних поставок энергии, а также в области морских, железнодорожных и авиационных технологий," - подытожил глава компании.