Разработчики создали автомобиль, который питается от соленой воды. Это практически реализованная идея транспорта с водяным двигателем.
По данным специалистов Nanoflowcell AG, в этом случае (соленая вода) жидкость проходит через мембрану между двумя резервуарами, создавая электрический заряд.
Созданное электричество после этого хранится и распределяется суперконденсаторами. Четыре электродвигателя в автомобиле питаются электричеством, которое заставляет его работать.
Отмечается, что автомобиль перевозит воду в двух 200-литровых баках, которые за один присест позволяют водителям проехать до 373 миль (600 км). В целом четырехместный номер имеет длину 5,25 метра (0,4 фута), ширину 2,2 метра (7,2 фута) и 1,35 метра (4,4 фута).
"После дебюта на Женевском автосалоне 2014 года (на фото) в марте технология соленой воды теперь сертифицирована для использования на европейских дорогах," -заявил председатель Правления NanoFlowcell AG профессор Йенс-Питер Эллерманн.
"У нас большие планы, и не только в автомобильной промышленности. Потенциал NanoFlowcell гораздо больше, особенно с точки зрения внутренних поставок энергии, а также в области морских, железнодорожных и авиационных технологий," - подытожил глава компании.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.
Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...