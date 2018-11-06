Ученые заподозрили в "межзвездном астероиде" корабль пришельцев

Встречи с инопланетной цивилизации жаждали и боялись еще первобытные люди. Сегодняшний день доказал человечеству, что на ближайшем расстоянии от планеты Земля никаких живых существ нет. Однако, космос безграничен, и ученые утверждают, что, возможно, в скором времени нам удастся встретится с пришельцами.

Такое смелое предположение сделали исследователи из крупнейшей астрофизической организации в мире — Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Соединенных Штатах Америки. Тамошние эксперты считают, что межзвездный астероид с трудновыговариваемым названием Оумуамуа подозрительно напоминает космический корабль. Американские исследователи считают, что астероид может быть на самом деле кораблем пришельцев, входящим в состав исследовательской межзвездной экспедиции.

Дело в том, утверждают ученые, что с Оумуамуа после выхода его из Солнечной системы начали происходить необъяснимые вещи. Он, говорят астрофизики, согласно всем существующим законам, должен был замедлиться. Но произошло все с точностью до наоборот — покинув пределы Солнечной системы, Оумуамуа резко набрал скорость. Поэтому-то американские астрофизики и решили, что он, возможно, управляется кем-то разумным.

Однако, отметим, каких-либо радиосигналов Оумуамуа не излучает.

Пока одни ищут в космосе инопланетную цивилизацию, другие сами стремятся стать колонизаторами космического пространства. Ни для кого не секрет, что человечество вот уже сколько лет кряду грезит о Марсе. И, по-видимому, Красная планета стала немного ближе. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что NASA научились делать из тамошней почвы топливо для космических кораблей. Это очень важно — ведь у землян еще нет таких баков, что вместили бы в себя топливо на путь туда и обратно.

Фото: flickr. com

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