Эксперты рассказали, почему США могут остаться без главной базы ВМС

Соединенные Штаты Америки могут лишиться свой главной базы Военно-морских сил. Об этом написало американское издание The National Interest. По словам авторов статьи, военно-морская база в Норфолке, штат Вирджиния, в скором времени рискует скрыться под водой.
Военно-морскую базу в Норфолке включили в перечень военных объектов, что окажутся под угрозой исчезновения в связи с общемировым изменением климата. На сегодняшний день и так известно, что в городе Норфолк, Вирджиния, происходит в разы больше наводнений, чем ранее. Исследователи отмечают, что в будущем их количество увеличится еще больше, а уровень паводка настигнет практически двух метров.
Помимо наводнений военной базе Соединенных Штатов Америки грозят и ураганы. Они также дадут о себе знать после изменения климата на планете Земля. Любой из ураганов может и камня на камне не оставить от данной военно-морской базы.
The National Interest отмечает, что для того, чтобы защитить военно-морскую базу, правительству Соединенных Штатов Америки потребуется колоссальное количество средств.
Важно, что для вооруженных сил США база в Норфолке имеет огромное стратегическое значение. Так, там базируется около сотни кораблей, в том числе — атомные авианосцы. Не стоит забывать и о целом ряде штабов верховного командования, расположенных тут же.
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