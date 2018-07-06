Жители Казахстана сняли падение НЛО. Все засекречено

Жители запада Казахстана стали свидетелями столкновения горящего объекта с землёй.

Фото: кадр из видео Life

Проживающие в сёлах Карасу и Жулдыз стали свидетелями падения с неба неопознанного объекта. В течение пары минут горящий предмет летел навстречу земле, а после столкновения с ней взорвался.Сообщается, что обломки разбросало на площади в несколько сотен метров, что также стало причиной степного пожара.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что экс-сотрудник Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства раскрыл секретную информацию об инопланетянах.

По словам работника, чье имя не называется, NASA годами скрывало от человечества космическое ДТП. Он уверен, что пришельцы стали виновниками столкновения российского спутника "Космос" и американского аппарата "Иридиум" над Таймыром в 2009 году.

Из-за очень сильного удара аппараты разбились, внезапно врезавшись в друг друга, после чего разлетелись на мелкие кусочки.

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