Советская межпланетная станция рухнет на Землю

Историк космонавтики Павел Шубин заявил, что запущенная к Венере в марте 1972 года советская станция "Космос-482" может в ближайшие годы упасть на Землю.

По его словам, имел место сбой в работе разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета.

В результате станция осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли.

Как передает РИА Новости, Шубин пояснил, что "станция "Космос-482" "вернется к нам в ближайшие 4-7 лет".

Он добавил, что неизвестно, где может приземлиться аппарат, но, по его словам, это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

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