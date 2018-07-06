Советская межпланетная станция рухнет на Землю

Историк космонавтики Павел Шубин заявил, что запущенная к Венере в марте 1972 года советская станция "Космос-482" может в ближайшие годы упасть на Землю.
По его словам, имел место сбой в работе разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета.
В результате станция осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли.
Как передает РИА Новости, Шубин пояснил, что "станция "Космос-482" "вернется к нам в ближайшие 4-7 лет".
Он добавил, что неизвестно, где может приземлиться аппарат, но, по его словам, это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.
NASA сообщило о приближении к Земле огромного астероида величиной с небоскреб. Астероид 2002 AJ129 мчит к Земле со скоростью 34 километра в секунду и вплотную приблизится к Земле 4 февраля.
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