"Союз" с космонавтами удачно стартовал с Байконура

6 июня ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" успешно стартовала с первой стартовой площадки Байконура.
Как пишет ТАСС, пуск ракеты-носителя выполнен в 14:12 мск. На его борту находятся российский космонавт Сергей Прокопьев (командир "Союза МС-09"), астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст (Германия).
Согласно планам, полет "Союза" пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 8 июня в 16:07 мск. Экипаж будет находиться на орбите 187 суток. и будет работать с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС" и американскими Dragon.
Также планируется выполнение программы научных прикладных исследований и экспериментов, выходы в открытый космос (в частности, работы за бортом МКС по российской программе запланированы на 8 августа 2018 года).
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что "сейчас любят предсказывать снижение нашей активности, снижение роли и вообще чуть ли не уход России из космоса. Это, конечно, совершенно не так, потому что мы сейчас находимся в фазе подготовки нескольких проектов. Какие-то проекты реализуются прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем".
Напомним, в проекте новой Федеральной космической программы на 2016-2025 годы предусмотрено, в частности, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, активное освоение Луны, разработка робота-космонавта, который будет помогать экипажу Международной космической станции (МКС) во время выходов в открытый космос. Как сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, с 2014-го по 2025 год на изучение космоса правительство намерено выделить 321 миллиард рублей.
Что касается взаимодействия русских ученых с мировым сообществом в космической отрасли, по словам Натана Эйсмонта, оно не просто хорошее, а "гораздо лучше, несравнимо лучше с тем, что иногда говорят. Болтают про какие-то отказы. Ничего подобного. Так, упомянутый проект "Венера-Д" делается по инициативе американцев. Так что здесь у нас, слава Богу, все хорошо".
Во время разговора с корреспондентом "Правды.Ру" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН подытожил: "Я не хочу сказать, что все прекрасно. Конечно, есть проблемы. Но эти проблемы, как мне кажется, решаются. Правительственные органы, которые все это дело финансируют, с большим пониманием начинают относиться к тому, насколько это нужно стране".
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