От каких бед спасет авокадо

Авокадо защищает организм от рака, утверждает Natural News Blogs. В этом продукте содержатся десятки веществ, полезных для здоровья. Так, фитонутриенты могут поражать раковые клетки.

Другим полезным компонентом является авокатин Б. Этот жир уникален для фрукта. Итальянско-канадские исследования доказали, что авокатин Б не только уничтожает некоторые раковые клетки, он борется и с раком.

Равную, если не большую пользу авокадо приносит в деле профилактики онкозаболеваний. На организм особым образом влияют антиоксидантные каротиноиды. Продукт содержит 11 различных видов каротиноидов. Лютеин один из них. Как показали исследования, он может напрямую влиять на раковые клетки.

Специалисты из Калифорнийского университета установили, что лютеин снижает риск развития рака предстательной железы. Подтвердило эти сведения и исследование, проведенное на Ямайке. В нем участвовали 226 мужчин.

Кроме того, исследования, касаемые мужского здоровья, подтолкнули ученых выяснить пользу авокадо в борьбе и профилактике рака молочной железы.

При этом фрукт богат клетчаткой, содержит много питательных веществ, среди них витамины группы В и калий, что могут помочь улучшить состояние волос и кожи.

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