Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сотрудники Google отказались делать дроны-убийцы для Пентагона

Наука и техника

Сотрудники компании Google отказываются от сотрудничества с Пентагоном, и написали коллективное обращение к директору компании Сундару Пичаи.

Сотрудники Google отказались делать дроны-убийцы для Пентагона. 385503.jpeg

Более трех тысяч сотрудников корпорации выступают против совместной разработки с военными систем распознавания видео для беспилотных дронов.

Новость о том, что Google сотрудничает с Министерством обороны США, прозвучала в прошлом месяце. Тогда речь шла о проекте Maven, предназначенном для внедрения технологии компьютерного зрения, которая может использоваться для идентификации объектов и лиц в цифровых изображениях.

При этом целью проекта Maven считают борьбу с ИГ*. Специалисты отметили, что  технология используется для обозначения изображений для человеческого обзора и предназначена для спасения жизней и спасения людей от необходимости выполнять очень утомительную работу.

Тем не менее, сотрудники Google считают, что Пентагон может использовать достижения Google в военных действиях. В письме говорится, что "мы не можем передавать моральную ответственность наших технологий третьим сторонам".

В обращении также говорится о репутационных издержках компании. Существуют более безопасные способы сотрудничества, подытоживают сотрудники Google.

*Организация запрещена в России

 

 

Темы Google
Обсудить
Актуальная аналитика
Вся правда о недвижимости
Вторичный рынок идеологически устарел
Формула небес
Астролог: рожденные 06.04 - экспериментаторы
Житейские истории
Мать — это звучит… дорого
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
США и Канада
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса. 

Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Мир
Россия отправит десант дипломатов вместо высланных
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов

Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".

Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Мир
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Происшествия
ЧФ объявил о готовности к охоте на украинских пиратов
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.04 - экспериментаторы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Британию опять напугали до смерти. Не Россия
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Цифровизация выкинет на улицы миллионы провинциалов
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Китай: только рискните и увидите конец США
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
На Украине начали жечь православные храмы
Китай: только рискните и увидите конец США
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Цифровизация выкинет на улицы миллионы провинциалов
Боя не будет: Макгрегор арестован за "ушатывание" Нурмагомедова
"Да, немцы потерпели поражение. Но..."
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался