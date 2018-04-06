Сотрудники компании Google отказываются от сотрудничества с Пентагоном, и написали коллективное обращение к директору компании Сундару Пичаи.
Более трех тысяч сотрудников корпорации выступают против совместной разработки с военными систем распознавания видео для беспилотных дронов.
Новость о том, что Google сотрудничает с Министерством обороны США, прозвучала в прошлом месяце. Тогда речь шла о проекте Maven, предназначенном для внедрения технологии компьютерного зрения, которая может использоваться для идентификации объектов и лиц в цифровых изображениях.
При этом целью проекта Maven считают борьбу с ИГ*. Специалисты отметили, что технология используется для обозначения изображений для человеческого обзора и предназначена для спасения жизней и спасения людей от необходимости выполнять очень утомительную работу.
Тем не менее, сотрудники Google считают, что Пентагон может использовать достижения Google в военных действиях. В письме говорится, что "мы не можем передавать моральную ответственность наших технологий третьим сторонам".
В обращении также говорится о репутационных издержках компании. Существуют более безопасные способы сотрудничества, подытоживают сотрудники Google.
*Организация запрещена в России
Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса.
Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".