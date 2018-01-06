Уникальный шанс оценить возможности американских самолетов дал России конфликт на Ближнем Востоке. В том числе речь идет о новейших F-22. Об этом заявила генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон. Ее слова приводит портал Business Insider.
Сведения, которые российская сторона могла получить о действиях американских ВВС, Джеймисон назвала "бесценными".
"Российская сторона может узнать многое, всего лишь наблюдая за тактикой и техникой коалиции под руководством США", — заявил изданию эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.
По его словам, практика отслеживания таких самолетов, как F-22, с помощью радаров, может принести российским ВКС огромную пользу.
Это связано с тем, что американский истребитель полагается на свою малозаметность как на основное преимущество перед российскими оппонентами, которые по меньшей мере не уступают, если не превосходят его в непосредственном воздушном бою.
В результате превосходство "невидимых" самолетов вроде F-22 может быть серьезно подорвано.
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