Пиву вернули статус "полезного напитка"

Пиво все же полезно, пишет старейший американский медицинский журнал The American Journal of the Medical Sciences, не забывая добавить, что алкоголь нужно употреблять, помня о мере.
В заметке отмечается, что все чаще исследования подтверждают пользу пенного напитка. Так, он увеличивает в организме уровень "хорошего холестерина", способствующего очищению крови и предотвращает закупорку артерий.
Также напиток богат антиоксидантами, витаминами группы В, протеинами и минералами. А необходимых человеку нутриентов в пиве больше, чем в вине.
Описывая все эти факты, эксперты непрестанно повторяют: употреблять спиртное можно лишь в малых дозах. Для мужчин норма — пол-литра, а для женщин — 0,25 литра в сутки.
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