Американские ученые предлагают лечиться перемолотыми сверчками

Добавить в рацион 25 граммов перетертых сверчков. С таким предложением выступили американские ученые из Висконсинского университета (Мэдисон). По их мнению, это уменьшит воспаление в организме.
К таким выводам эксперты пришли после клинических опытов, в которых участвовали 20 человек среднего возраста. Им давали на завтрак перемолотых сверчков, а контрольной группе отказывали в "деликатесе".
Дело в том, что в волокнах насекомого есть хитин, это вещество — источник полезных бактерий, они стимулируют рост пробиотиков в кишечнике. В конце опыта анализы показали: концентрация метаболического фермента, она "говорит" о хорошем состоянии кишечника, повысилась. Также анализ крови показал: стало меньше воспалительного белка TNF-альфа, это положительно влияет на состояние иммунной системы.
Авторы исследования не преминули напомнить, что более двух миллиардов человек на планете кушает насекомых, получая из них белки, минералы и витамины.
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