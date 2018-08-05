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Источник Правда.Ру

Американские ученые предлагают лечиться перемолотыми сверчками

Наука и техника

Добавить в рацион 25 граммов перетертых сверчков. С таким предложением выступили американские ученые из Висконсинского университета (Мэдисон). По их мнению, это уменьшит воспаление в организме.

Американские ученые предлагают лечиться перемолотыми сверчками. 390455.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

К таким выводам эксперты пришли после клинических опытов, в которых участвовали 20 человек среднего возраста. Им давали на завтрак перемолотых сверчков, а контрольной группе отказывали в "деликатесе".

Дело в том, что в волокнах насекомого есть хитин, это вещество — источник полезных бактерий, они стимулируют рост пробиотиков в кишечнике. В конце опыта анализы показали: концентрация метаболического фермента, она "говорит" о хорошем состоянии кишечника, повысилась. Также анализ крови показал: стало меньше воспалительного белка TNF-альфа, это положительно влияет на состояние иммунной системы.

Авторы исследования не преминули напомнить, что более двух миллиардов человек на планете кушает насекомых, получая из них белки, минералы и витамины.

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Темы сверчки есть насекомых лечение сверчками
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