Иностранцев на МКС будут кормить русской пищей

Россия будет кормить космонавтов тех стран, которые решат реализовывать национальные программы в области пилотируемой космонавтики. Соответствующую договоренность подкрепили соглашением "Главкосмос" и "Лаборатория космического питания".
"Главкосмос" будет продвигать на международный рынок и реализовывать товар, который произвела Лаборатория. Денис Лысков, гендиректор "Главкосмоса", пояснил, что иностранные партнеры интересовались возможностью приобрести питание для космонавтов. Более конкретных сведений Лысков не предоставил.
Лаборатория создает еду вместе с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и Бирюлевским экспериментальным заводом, последний поставляет питание на МКС. Своей миссией Лаборатория видит популяризацию спецпитания.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что НАСА не смогло создать туалет на своем сегменте Международной космической станции и обратилось за помощью к российским специалистам. Это обошлось США в 19 миллионов долларов.
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