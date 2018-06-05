Ученые нашли способ вырастить зубы заново

Проблема с зубной эмалью актуальна для 50% населения планеты. По этой причине ученый из разных стран объединились для ее решения. В последнем исследовании группа под руководством Альваро Мата и Шерифа Эльшаркави из Лондонского университета королевы Марии придумала метод выращивать материалы, они будут иметь свойства схожие с естественной эмалью зубов. Итоги своей работы исследователи опубликовали в Nature Communications.
Искусственный процесс подражает естественному: рекомбинантный эластиноподобный биополимера инициирует и направляет рост нанокристаллов апатита. Похожим образом все происходит в человеческом организме.
Специалисты подчеркивают, что метод несложный и в то же время и универсальный. Кроме того, с его помощью можно будет лечить и регенерировать ткани зуба. Разработка подойдет для исцеления от дентина, понижения чувствительности и предотвращения разрушения зуба.
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