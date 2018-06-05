Ученые нашли у животных пропаганду и химоружие

Животные используют химические сигналы, чтобы подать сигнал тревоги сородичам и найти пару. Об этом сообщают ученые, признавая, что многие соединения только ждут очереди, чтобы быть исследованными.

Например, укус гусеницы (Spodoptera litura) табачного листа подталкивает образование жасмоновой кислоты и ее эфиров. В свою очередь гормонами активируются гены защиты, и начинается выработка токсинов, что делает листву опасной для тех насекомых, что употребляют ее в пищу.

В том случае если на листе обитает повилика, то об опасности узнают все окружающие растения, которые соединены паразитом в единую сеть. Зная об опасности, они подготовятся к встрече с гусеницей, усилив выработку токсичных веществ.

Кроме того, о нашествии быстро узнают муравьи. Это объясняется работой феромонов. Когда защитники ощущают опасность, то распространяют их, а сородичи при помощи усиков сигнал улавливают.

Однако если противник оказывается сильнее, то насекомые включают феромон "пропаганды", он вынуждает нападающих направить агрессию друг на друга. Это один из редких знаков, что един для всех муравьиных семей, у каждой они разнятся. Исследователи смогли узнать "состав" лишь 36. Эта работа важна для понимания механизмов видообразования насекомых.

Другие существа используют феромоны для привлечения партнера. Например, самка павлиноглазки грушевой (Saturnia pyri). Когда ее "оружие" достигает представителя мужской особи, то он мгновенно реагирует и стремится к "даме". Стоит отметить, что феромон бабочки максимально устойчивое химсоединение из тех, что посылают насекомые, а воспринимающий орган "кавалера" на 3/4 состоит из волосков, что реагируют лишь на этот аромат.

Среди мужских особей инициируют встречи представители вида блаберус (Blaberus). Эти тараканы при помощи манипуляций крылышками распыляют феромон на большую территорию. И так завлекают "дам".

Феромоны присутствуют и у части млекопитающих. Они ответственны за блокирование беременности от других самцов, подавление полового развития сородичей-самцов, а также активизирование готовности самок к взрослой жизни.

Читайте также:

Самцы мушек-дрозофил убивают своих самок феромонами

Человек способен чувствовать запах страха