Клетки мозга человека будут выращивать в черепах мышей

Исследователи нашли способ внедрить человеческие мозговые органоиды в мозг мышей и выращивать их там, отмечает Engadget.

Фото: Fotodom.ru/REX Features

Органоид - это крошечная и упрощенная копия органа. Искусственно выращенные и трансформированные из человеческих стволовых клеток, они используются для изучения самого органа. Сообщается, что органоиды мозга - хороший способ анализировать человеческий мозг. Тем не менее, они не живут долго, когда их держат на чашках Петри, рекорд - пять недель.

Исследовательская группа из Института биологических исследований (Salk) вырастила мозговой органоид, размер которого не более фасоли. Затем ученые разрезали череп мыши, внедрили органоид в мозг животного и закрывали его прозрачным материалом.

Исследователи сообщили, что имплантированные органоиды жили до 233 дней. Они получали постоянный запас крови и питательных веществ из мозгов своих хозяев. Кроме того, пересаженные мозговые органоиды росли и вели себя так же, как мозг новорожденного человеческого младенца.

Команда Salk предположила, что она может продлить «срок службы» органоида, снабдив его постоянным запасом крови. Для этого ученые удалили некоторые ткани из мозга мыши, чтобы освободить место для человеческих мозговых органоидов, привитых на часть органа с большим количеством кровеносных сосудов.

Исследователи сообщили, что мозг мыши обзавелся новыми кровеносными сосудами, связанными с привитыми человеческими органоидами, и начал снабжать их кровью. Это был первый случай, когда произошло что-то подобное.

Органоиды мозга сами по себе «обрастали» новыми нейронами. Они также развили астроциты, звездообразные клетки мозга, которые связывали нейроны вместе. Новые человеческие нейроны не просто связывались друг с другом, они образовали связи с мозгом мыши.

Исследователь Salk Абед АлФатах Мансур предположил, что улучшение кровоснабжения не только сохранило жизнь и здоровье клеткам, но и позволило органоиду расти и «усложняться», как делает настоящий человеческий мозг. Мансур и его коллеги утверждают, такие опыты помогут им понять, как развивается мозг человека во время здоровья и болезни.

Однако такой эксперимент вызвал этические вопросы у некоторых специалистов. «Это неизбежная проблема. Чем больше эти модели становятся похожими на человеческие мозги, тем больше мы потенциально оказываемся перед этическими проблемами человеческого экспериментирования», - сказал Хэнк Грили, профессор и важный сотрудник Стэнфордского университета.

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