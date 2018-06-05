Знакомьтесь: Нипах - смертельный вирус, распространяемый летучими мышами

Смертельное вирусное заболевание, распространяемое летучими мышами, снова заражает людей, но в этом случае это не Эбола. По состоянию на 1 июня вспышка вируса Нипах заразила по меньшей мере 18 человек и убила 17 в штате Керала, Индия, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Вспышка, которая первой поразила Южную Индию, вызывает опасения, так как может распространиться дальше, отмечает Gizmodo.



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Нипах был обнаружен в 1998 году, когда он поразил почти 300 человек и убил 100 человек в Малайзии. Многие из жертв были фермерами, которые заразились от свиней, что привело к эвтаназии миллионов животных. Но оказывается, что свиньи получили вирус от другого животного: теперь известно, что летучие мыши, принадлежащие к роду Pteropus (иначе называемые летучими лисами), являются носителями Нипаха.

Не все, кто подвергается воздействию вируса, заболевают. Однако часто болезнь быстро прогрессирует, развиваются пневмония, острый респираторный дистресс или неврологические симптомы, такие как приступы и кома. Для Нипах нет никакого конкретного лечения, и смертность от этого вируса может составлять от 40% до 100%.

Помимо Малайзии, случаи Нипаха были зафиксированы в Сингапуре, Бангладеше и Индии. По данным ВОЗ, в период с 1998 по 2015 год было зарегистрировано всего 600 случаев.

В то время как люди обычно заражаются Нипах от летучих мышей или других животных, ранее инфицированных летучими мышами, есть доказательства того, что некоторые штаммы могут распространяться от человека к человеку. "Каждый раз, когда новый штамм от летучих мышей заражает людей, это новая возможность для вируса адаптироваться к человеку, — рассказала Эмили Гурли, эпидемиолог из школы общественного здравоохранения Блумберга Джона Хопкинса, которая изучила Нипах. — Традиционно только большие вспышки привлекают наше внимание, но каждый отдельный человеческий случай — это возможность для вируса развиться".

Летучие мыши, которые распространяют Нипах, не ограничиваются странами, где он был замечен. Гурли отмечает, что летучие мыши Pteropus обитают в Азии и Восточной Африке, где проживает два миллиарда человек, что составляет почти треть мирового населения. И эти же летучие мыши могут распространять близкородственный вирус, известный как Hendra, который был впервые обнаружен в Австралии.

"Мы должны инвестировать в наблюдения и исследования, чтобы лучше понять, как люди заражаются, какие штаммы более опасны, — отметила Гурли. — Эти меры позволят быстрее выявлять вспышки и разрабатывать меры по профилактике инфекций у летучих мышей, уменьшая риск возникновения крупной вспышки".

Также существует потребность в долгосрочных стратегиях против Нипах, таких как профилактическая вакцина. На данный момент ни одна из экспериментальных вакцин не проверялась на людях.

Скоро это может измениться. После нынешней вспышки в ​​штате Керала некоммерческая коалиция за инновации в области подготовки к эпидемиям (CEPI) объявила о выделении 25 млн долларов США двум американским фармацевтическим компаниям для разработки и тестирования австралийской вакцины на людех. CEPI, которая финансируется несколькими правительствами и частными благотворительными организациями, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс, также инвестировала средства в исследования вакцин для других заболеваний, таких как Ласса и вирус, ответственный за респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS).

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