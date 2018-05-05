СМИ: Россия может изменить баланс сил сразу в трех регионах мира

Проект "Шторм" - перспективного авианесущего крейсера - может изменить баланс сил в трех регионах, полагают американские СМИ.

Эскиз авианосца проекта Шторм. Скриншот с YouTube

В частности, в Средиземном море такой корабль был бы полезен для обеспечения гарантий безопасности Дамаску, важнейшему союзнику Москвы в регионе. Кроме того, появление там авианесущего крейсера могло бы служить символом поддержки для стран Персидского залива, с которыми Россия также налаживает военно-политические связи, говорится в статье издания Military Watch.

Еще один регион - Арктика. Американские авианосцы не приспособлены для ведения операций в тамошних климатических условиях, а потому появление "Шторма" позволит приобрести решающее преимущество.

И в Азиатско-Тихоокеанском регионе появление нового авианесущего крейсера сможет сдвинуть баланс сил на море не в пользу западных стран и Японии. Разработка перспективного авианесущего крейсера может вызвать интерес у потенциальных покупателей, например у Индии. Палубная версия истребителя пятого поколения Су-57 также могла бы заинтересовать Китай. С учетом всех этих факторов создание "Шторма" выглядит вполне целесообразным, считают в издании Military Watch.

Между тем, некоторые российские эксперты сомневаются в необходимости создания такого авианесущего крейсера.

"Мы ни разу не видели какого-то успешного применения авианосцев против стран с развитой промышленностью и системой вооружения. Даже против такой страны как КНДР, которая проявила достаточную политическую стойкость, и имела в оснащении лишь единичные образцы ядерного вооружения, американцы сосредосточили три авианосных ударных группы, пытаясь ее запугать, но так и не решились их применить. Потому что понимали, что в случае ответного удара последствия будут катастрофическими, в том числе и для авианосцев", - рассказал ранее "Правде.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"То есть авианосцы применяются в качестве принуждения к следованию политике США. Насколько они будут эффективны в боевых действиях с обладающими сопоставимым технологическим уровнем вооружений государствами - большой вопрос. Я как военный специалист подозреваю, что они будут малоэффективны - в лучшем случае. А скорее вообще никак, учитывая современные системы вооружения. К примеру, у Китая есть баллистическая ракета средней дальности, специально создана для поражения авианосных ударных групп. У России есть система "Кинжал", с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой, которой противодействовать система ПВО авианосной ударной группы в принципе не может", - подчеркивал эксперт.

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