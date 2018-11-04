Названы страны, в которых дикая природа сохранилась лучше всего

Цивилизация неуклонно растет, захватывая все новые и новые пространства. Но при этом на планете Земля все еще полным-полном мест, нетронутых человеком. В некоторых же странах подобных территорий в разы больше, чем в других государствах.

Рейтинг стран мира по территориям, не затронутым человеком, возглавила Российская Федерация.

Об этом пишет общенаучное издание "The Nature".

Согласно предоставленным экспертами данных, в России порядка полутора миллионов квадратных километров нетронутой цивилизацией дикой природы. Примерно восемь из пятнадцати миллионов — суша, а все остальное — моря.

На втором месте расположилась, что неудивительно, Канада. Эту страну часто называют "второй Россией", сравнивая природы двух стран. Почетное третье место стран по количеству территорий, нетронутой человеком, занимается далекая, колонизированная сравнительно недавно Австралия.

Любопытно, что именно на эти три государства приходится больше половины дикой природы всего мира.

В первой десятке рейтинга также расположились США, Алжир, Франция, Кирибати, Китай, Новая Зеландия и Алжир.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили рейтинг стран с самыми неустойчивыми экономиками. Так, список возглавила Украина. Следом за ней — ЮАР, Турция и Аргентина. А вот экономику Российской Федерации и Китайской народной республики эксперты посчитали одними из самых устойчивых в мире.

Фото: Pravda. Ru

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