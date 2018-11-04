Собаки обнаруживают болезни лучше некоторых медицинских тестирований

Ученые считают, что собаки могут обнаруживать многие человеческие болезни. И порой, заявляют исследователи, справляются с этим гораздо лучше врачей и их медицинской техники.

Об этом пишет британское издание "The Guardian".

Недавно, например, исследователи выяснили, что собаки могут определить, болен ли человек малярией, просто-напросто обнюхав его носки. Также было доказано, что некоторые породы собак могут обнаружить в моче человека химические вещества, указывающие на рак простаты. Но и это еще не все — собаки, оказывается, в состоянии помочь и диабетикам. Эти домашние животные определяют, когда уровень сахара в крови опасно высокий или, наоборот, низкий.

Сейчас же исследователи из Манчестерского университета пытаются научить собак выявлять симптомы болезни Паркинсона, а также рака молочной железы.

Согласно предоставленным учеными исследованиям, собаки справляются с определением недугов у человека зачастую даже лучше, чем многие медицинские тестирования. Необходимо, считают специалисты, продолжать изучать то, на что способны четвероногие друзья человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собаки, оказывается, не такие умные, как принято их считать. Во всяком случае, их интеллектуальные способности, например, сопоставимы с возможностями гиены или енота.

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