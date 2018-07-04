Ученые установили, почему мужчины чаще становятся шизофрениками

Изучение грызунов помогло исследователям обнаружить ген, который включает программу развития мозга в зависимости от пола. Это открытие объяснило нарушение в работе мозга, приводящее к развитию шизофрении и аутизма у мужчин. Научные выкладки опубликованы в Nature Communications.

Фото: Fotodom.ru

Ген OGT, считают американские исследователи из Университета Мэриленда, может разъяснить, по какой причине нервные системы представителей разного пола развиваются неодинаково. Обнаруженный ген и связанный с ним ген-"дирижер" H3K27me3 выполняют главную задачу в формировании белков, ими плацента питает плод. Если их работа нарушена, то это ощутимым образом скажется на жизни будущего человека.

Аутизм — одна из распространенных проблем в работе нервной системы. Исследования показали, что женщины в несколько раз реже страдают от этого расстройства. Такая же статистика и по иным заболеваниям, что связаны с нервной системой. Это позволило экспертом выдвинуть версию: причина кроется в генах.

Американским ученым удалось найти ген, подтверждающий эту идею. Исследователи наблюдали за тем, какие участки ДНК "включались" в клетках еще не родившихся грызунов при формировании мозга, а также нервной ткани. Особое внимание уделили еще и тому, как влияло это повреждение. Именно так было выяснено, что значительную роль играет ген OGT, он связан с реакцией на нехватку кислорода, стресс и прочие раздражители.

Далее ученые выяснили, что ген располагается на женской хромосоме, в их организме он и ведет себя активнее. Когда эксперты "исключили" OGT из клеток плаценты и тела женских зародышей, то их нервная система стала более похожа на мужскую.

Генетики считают, что причина метаморфозы в том, что дополнительная копия OGT охраняет будущих матерей от микроинсультов и иных проблем с кровообращением. Они на время лишают зародыша кислорода и нутриентов, толкая мозг в сторону развития дислексии, дефицита внимания и иных проблем с работой мозга. Ученые полагают, что это объясняет первопричину развития нарушений в нервной системе.

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