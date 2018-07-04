Найдена безболезненная замена биопсии

Научная группа американских и сингапурских ученых создала способ диагностирования злокачественных новообразований, который не требует хирургического вмешательства, отмечает Small.
Специалисты из Дьюксого и Наньянского университетов, а также Массачусетского института подключают человека к датчикам, испускающим звуковые волны определенной частоты. Эти волны, проходя через кровеносные сосуды, отталкиваются от больных клеток и возвращаются.
Ученые пояснили, что онкоклетки крупнее здоровых, по этой причине при помощи звука их возможно направить в конкретную точку тела, чтобы собрать информацию. Как заметили эксперты, традиционно, если врач подозревает злокачественную опухоль, он отправляет пациента на биопсию. Однако этот метод не всегда эффективен, но при этом доставляет человеку немалый дискомфорт, а иногда даже сильную боль.
Читайте также:
Лечение онкологии за границей — деньги в никуда
10 заблуждений о злокачественной опухоли
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.