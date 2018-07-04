Найдена безболезненная замена биопсии

Научная группа американских и сингапурских ученых создала способ диагностирования злокачественных новообразований, который не требует хирургического вмешательства, отмечает Small.

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Специалисты из Дьюксого и Наньянского университетов, а также Массачусетского института подключают человека к датчикам, испускающим звуковые волны определенной частоты. Эти волны, проходя через кровеносные сосуды, отталкиваются от больных клеток и возвращаются.

Ученые пояснили, что онкоклетки крупнее здоровых, по этой причине при помощи звука их возможно направить в конкретную точку тела, чтобы собрать информацию. Как заметили эксперты, традиционно, если врач подозревает злокачественную опухоль, он отправляет пациента на биопсию. Однако этот метод не всегда эффективен, но при этом доставляет человеку немалый дискомфорт, а иногда даже сильную боль.

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