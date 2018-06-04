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Источник Правда.Ру

Маск снова облажался: SpaceX не повезет туристов на Луну

Наука и техника

Американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, приняла решение перенести дату первого в истории туристического полета вокруг Луны.

Маск снова облажался: SpaceX не повезет туристов на Луну. 387641.jpeg

По словам представителей SpaceX, компания не отказывается от задуманного — по их словам, множество клиентов все еще заинтересовано в том, чтобы совершить туристический полет вокруг Луны.

22 мая глава корпорации Илон Маск представил общественности фотографии Dragon V2. Новый космический корабль спроектировали и построили в целях космического туризма.

Как ранее сообщал сам Илон Маск, космический корабль с двумя туристами на борту совершит своей первый полет уже в 2018 году. Также Маск отметил, что к 2019 году компания надеется выйти на постоянные туристические перелеты к Луне. Теперь же в компании отмечают, что в лучшем случае полет свершится во второй половине 2019 года.

Стоит отметить, что в следующем году SpaceX совершит гораздо меньше запусков, чем в предыдущие годы. Это связано с отсутствием контрактов, необходимых для запуска спутников на орбиту.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о гигантских убытках, что постигли другую компанию Илона Маска Tesla, специализирующуюся на производстве электромобилей. За первые месяцы 2018 года американская компания понесла убытки в размере аж 710 миллионов долларов. То, что компания Tesla находит на грани краха, понятно всем — показатель убытков за первый квартал 2018 года вдвое превышает потери компании за два последних месяца прошлого года.

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Темы Tesla США Space X космос Илон Маск
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