Маск все же ответил на вопрос "как тебе такое, Илон?"

3 февраля украинские журналисты опубликовали в социальной сети Twitter шуточную фотографию, на которой изображен электрокар Tesla возле таблички с обозначением украинского населенного пункта "Марс".
Сотрудники издания "Украинская правда" не ожидали, что через несколько часов под записью появится комментарий главы Tesla Илона Маска. Он написал, что очень удивлен и восхищен фотографией.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о повреждении космического корабля Starship от SpaceX. Комический корабль предназначен для освоения Луны и Марса, однако не выдержал порывистого ветра на земле и упал.
Также "Правда.Ру" рассказывала о желании Илона Маска "спасти" подростков от девственности. По его словам, он может купить и удалить Fortnite, чтобы подростки покинули виртуальный мир и больше общались в реальной жизни.
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