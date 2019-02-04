Основной закон Менделеева перестал работать в России.

Ученые из Дубны внесли коррективы в открытый еще Дмитрием Менделеевым периодический закон. Оказалось, что он перестает работать на 112 элементе таблицы Менделеева — коперниции. Об этом заявил научный руководитель Объединенного института ядерных исследований академик Юрий Оганесян.
"Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы", — передает слова ученого РИА Новости.
Открытие все новых и новых химических элементов происходит до сих пор. Именно для этого физики строят ускорители заряженных частиц и разрабатывают новые модели строения ядра атома.
— Мы продолжим двигаться дальше, пока нам будет хватать чувствительности. Потом придется создавать новые установки и искать новые, — отметил Оганесян.
В подмосковной Дубне регулярно открывают новые химические элементы. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 188 элемент системы назван в честь Юрий Оганесяна.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Академик Оганесян: "Низкий поклон всем, кто поверил в нас"
Академик Виктор Матвеев: "На перекрестках Вселенной"
Кто допишет таблицу Менделеева
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые запущены в медийнoе прoстранствo с пoдачи США в oтнoшении Венесуэлы.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Давайте обратимся к истории любви первого российского императора Великого Петра. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома семьи Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.
"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим, либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.