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Источник Правда.Ру

Основной закон Менделеева перестал работать в России

Наука

Ученые из Дубны внесли коррективы в открытый еще Дмитрием Менделеевым периодический закон. Оказалось, что он перестает работать на 112 элементе таблицы Менделеева — коперниции. Об этом заявил научный руководитель Объединенного института ядерных исследований академик Юрий Оганесян.

Основной закон Менделеева перестал работать в России.

"Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы", — передает слова ученого РИА Новости.

Открытие все новых и новых химических элементов происходит до сих пор. Именно для этого физики строят ускорители заряженных частиц и разрабатывают новые модели строения ядра атома.

— Мы продолжим двигаться дальше, пока нам будет хватать чувствительности. Потом придется создавать новые установки и искать новые, — отметил Оганесян.

В подмосковной Дубне регулярно открывают новые химические элементы. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 188 элемент системы назван в честь Юрий Оганесяна.

Источник фото: "Правда.Ру"

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Темы Дубна коперниций Юрий Оганесян периодический закон
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