Ученые усовершенствовали фотосинтез и ускорили рост урожая

Ученые из Института геномной биологии Университета Иллинойса им. Карла Р. Уоса открыли интересную особенность фотосинтеза, которую называли "фотодыханием". Оказалось, что эта особенность только мешает растениям развиваться и расти. Исследователи провели ряд опытов, в которых "исправляли" заложенный природой дефект. В результате, ученым удалось увеличить скорость развития растений на 40%. По примерным подсчетам, исправление природной уязвимости может накормить около 200 млн жителей планеты.

Ученые отмечают, что все исследования проводились над табачными растениями. Однако сейчас ведется активная работа по адаптации решения для других видов растений. Руководитель исследования доктор Дональд Орт пояснил принцип появления дефекта. По его словам, ответ нужно искать в процессе эволюции, ведь жизнь всегда находит дорогу, но далеко не всегда эта дорога является самым коротким путем.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о планах ученых создать банк иммунных клеток для борьбы с раком.

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