Электронную пушку для лечения рака изобрели в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники Института ядерной физики имени Будкера разработали электронную пушку для лечения рака. Сейчас специалисты совершенствуют ряд систем, отвечающих за транспортировку электронов от источника к конечной точке, пишет "Интерфакс.
Исследователи хотят получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. Лазер на свободных электронах с этим пучком используют для генерации различных видов облучения.
Новая технология должна стать основой лечения раковых опухолей. Для этого специалисты воспользуются методом микропучковой рентгеновской терапии. "Если рентгеновское облучение делать при помощи "сеточки" из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше", — поясняют ученые.
Эффективность нового метода уже проверили на животных. Благодаря этому физики нашли несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость при высокой доле облучения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские и шведские ученые пришли к выводу, что рост раковых клеток можно подавить, заставив их постоянно испытывать чувство голода и не производить белки, которые не дают им самоуничтожиться.
В ходе исследований ученые вырастили две колонии раковых клеток, лишили их пищи и проследили за тем, как поменялась активность генов, связанных с их делением и защитой от химиотерапии и иммунной системы.
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