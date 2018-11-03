"Свет мой, зеркальце...": умное зеркало стало реальностью

Гендиректор крупной IT-компании из Тайваня Саймон Шень не смоготказать своей супруге в изобретении для женщин "умного зеркала". Саймон научил его разговаривать со своей "хозяйкой", подбирать макияж на разные случаи жизни, а также показывать проблемы кожи, нуждающиеся в коррекции, сообщает pora.ru.

Женский планшет, названный HiMirror Mini Premium, имеет сенсорный экран и камеру высокого разрешения. "Зеркальце" не только отображает лицо пользователя, но и добавляет на эту "картинку" различные спецэффекты в режиме "онлайн".

Но самой потрясающей функцией гаджета является специальный сервис Skin Analysis Engine X. Он распознает десять основных косметических дефектов: болезненный вид лица, пигментацию, морщины, темные круги и пятна, складки кожи, области покраснения и других. Вся информация выводится на экран планшета.

Кроме того, "умное зеркальце" подсказывает, как устранить эти недостатки, какими средствами, советует замаскировать дефекты кожи с помощью макияжа. В памяти планшета заложены пять вариантов нанесения макияжа с многочисленными деталями, что рассчитано на разные жизненные ситуации.

Персональный электронный "косметолог" легко умещается в женской сумочке, осталось лишь приобрести его за 300 долларов.

Читайте также:

Гигиена: что мы делаем "не так"

Уколы ботокса нарушают сексуальную жизнь

Десять ошибок, вредных для кожи

Лебединая шея: как избавиться от дряблости кожи

Установлена неожиданная причина появления морщин