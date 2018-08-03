Ученые объяснили, почему бессмысленны надежды на массовую колонизацию Марса

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Американские ученые проверили теорию астрономов о том, что Марс можно превратить в обитаемую планету при помощи парникового эффекта. О выводах эксперты во главе с Брюсом Яковски рассказали на страницах Nature Astronomy.

Астрономы хотят создать на планете условия похожие не те, что сделали возможной жизнь на Земле. Речь о терраформировании, термин изобрел фантаст Джек Уильямсон в 1942 году.

Отталкиваясь от этой идеи, американская команда попыталась выяснить: возможно ли так изменить газовую оболочку планеты, чтобы парниковый эффект повысил температуру на Марсе.

Стоит отметить, что газовая оболочка этого объекта Солнечной системы — это на 96% углекислый газ, при этом атмосфера очень разрежена, а давление на поверхности примерно 6 миллибар. На Земле же оно 1014 миллибар.

Ученые предположили, что будет, если весь замороженный сухой лед Марса перейдет в газообразное состояние, однако и при этом атмосферное давление поднимется лишь до 12 миллибар. Кроме того, 50 миллибар "дадут" редкие углеродсодержащие минералы, столько же "прибавит" весь CO2. Как заметил Яковски, этого будет недостаточно.

Сегодняшние технологии не смогут помочь изобретателям, например Илону Маску, решившему в следующем десятилетии отправить на планету колонистов, реализовать их задумки.

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