Раскрыты причины гибели цивилизации майя

Цивилизация майя погибла из-за засухи. К таким выводам пришли эксперты из вузов Флориды и Кембриджа, проанализировав изотопы воды, которую захватил минерал во время падения уровня мексиканского озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан.

Фото: Fotodom.ru/REX

Было выяснено, что каждый год размер осадков на территории сокращается на 41% — 54%. В то время, когда цивилизация исчезла, цифра приблизилась к 70%. Кроме того, влажность уменьшилась на 2-7%. Один из экспертов группы профессор Ник Эванс отметил, что старые записи дают противоречивые сведения о жизни майя. Анализ, проведенный учеными из Флориды и Кембриджа, дал более точную информацию об уровне влажности и осадков.

Стоит отметить, что в 1990-е эксперты, обратившись к климатическим данным, выяснили: майя начали "погибать", когда было мало осадков. В 1995 году появилась первая работа, в которой перечислили доказательства гибели цивилизации.

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