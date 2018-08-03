Раскрыты причины гибели цивилизации майя

Цивилизация майя погибла из-за засухи. К таким выводам пришли эксперты из вузов Флориды и Кембриджа, проанализировав изотопы воды, которую захватил минерал во время падения уровня мексиканского озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан.
Было выяснено, что каждый год размер осадков на территории сокращается на 41% — 54%. В то время, когда цивилизация исчезла, цифра приблизилась к 70%. Кроме того, влажность уменьшилась на 2-7%. Один из экспертов группы профессор Ник Эванс отметил, что старые записи дают противоречивые сведения о жизни майя. Анализ, проведенный учеными из Флориды и Кембриджа, дал более точную информацию об уровне влажности и осадков.
Стоит отметить, что в 1990-е эксперты, обратившись к климатическим данным, выяснили: майя начали "погибать", когда было мало осадков. В 1995 году появилась первая работа, в которой перечислили доказательства гибели цивилизации.
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