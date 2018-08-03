Что скажут в НАТО: комплекс "Искандер-М" получил новые возможности

Неподвижные цели на море теперь сможет "покорить" оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", ранее ему были подвластны только цели на суше. Об этом осведомленный источник сообщил "Интерфаксу".
Так, целью комплекса теперь сможет быть пришвартованное судно. Когда "Искандер-М" только создавали, такой задачи перед ним даже не ставили.
Стоит отметить, что в первых числах мая Балтийский флот, базирующийся в Калининградской области, получил в распоряжение оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что НАТО в этом регионе регулярно проводит учения. Как отметил представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, НАТО ставит целью отработать "агрессивные задачи в отношении России".
При этом Европа вынуждена согласиться: даже особое положение Калининградской области не делает ее слабее. Особенно беспокоит военных НАТО наличие в регионе укомплектованных элитных бригад и дислокация лучшей военной техники.
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