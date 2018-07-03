Ученые объяснили, почему на Земле до сих пор сохраняется жизнь

Британские биологи заинтересовались, каким образом жизнь на Земле смогла просуществовать более трех миллиардов лет и как она смогла "усмирить" предложенный свыше климат, "подружив" его с имеющими место экосистемами. Их изыскания нашли отражение на страницах издания Trends in Ecology and Evolution.

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В соответствии с расчетами астрофизиков, Галактика и вся Вселенная должны быть наполнены жизнью, однако никаких ее следов найти так и не удалось. Вероятной причиной этого явления считают обстоятельство, что жизнь там быстро появляется и еще быстрее исчезает, не успевая оставить материальных следов.

Ответ на закономерный вопрос, почему за три миллиарда лет жизнь на нашей планете не исчезла, дал еще в 1972 году химик Джеймс Лавлок, предположив, что климат и условия на Земле напрямую регулируются ее обитателями, зелеными растениями и другими живыми организмами.

Еще одна загадка — как именно появилась жизнь, если понимать ее как самоподдерживающуюся систему, и как возникло взаимодействие между жизнью и планетой, на которой она существует.

Ученые, в частности, последователь Лавлока Тим Лентон, считают, что случилось это благодаря тому, что эволюция шла медленными шагами. При таком темпе у жизни достаточно времени на приспособление к новым условиям, приходящим извне, будь то извержения вулканов, рост солнечной активности или перемены в круговороте пород в недрах Земли.

По мнению Лентона, стабильность эволюции неотделима от следующего "кирпичика" в жизненном развитии — "отбора по выживаемости". Так, живые существа, дестабилизирующие экосистемы, исчезают быстрее, чем остальные виды микробов, многоклеточных и растений. А Земля, таким образом, остается стабильной и саморегулирующейся системой.

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