Завершены госиспытания дальнобойной ракеты для российской системы С-400

Завершены госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400. Об этом СМИ стало известно от источника в оборонно-промышленном комплексе.
Испытания проходили на территории полигона Капустин Яр. Межведомственная комиссия посчитала, что они прошли успешно и подписала акт. Также от источника стало известно, что ракету могут принять на вооружение в ближайшие месяцы.
Стоит отметить, что 40Н6Е может поразить цель, находящуюся в 400 километрах. Установочную партию выпустили еще в пять лет назад, а три года назад появились первые заявления об успешных испытаниях по воздушной мишени.
Напомним, что С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Ее задача — поражать воздушные цели. Система может вести стрельбу на дальность до 250 километров.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что американские эксперты считают С-400 "Триумф" видом вооружений, которое поменяло мировые "правила игры". Система превосходит все существующие по нескольким пунктам.
Читайте также:
С-400 "Триумф" страшна американцам своей РЛС
Турция будет покупать российские С-400 без учета мнения США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.
В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за дождевую воду.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?