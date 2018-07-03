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Источник Правда.Ру

Завершены госиспытания дальнобойной ракеты для российской системы С-400

Наука и техника

Завершены госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400. Об этом СМИ стало известно от источника в оборонно-промышленном комплексе.

Завершены госиспытания дальнобойной ракеты для российской системы С-400. 388961.jpeg
Фото: mil.ru

Испытания проходили на территории полигона Капустин Яр. Межведомственная комиссия посчитала, что они прошли успешно и подписала акт. Также от источника стало известно, что ракету могут принять на вооружение в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что 40Н6Е может поразить цель, находящуюся в 400 километрах. Установочную партию выпустили еще в пять лет назад, а три года назад появились первые заявления об успешных испытаниях по воздушной мишени.

Напомним, что С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Ее задача — поражать воздушные цели. Система может вести стрельбу на дальность до 250 километров.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что американские эксперты считают С-400 "Триумф" видом вооружений, которое поменяло мировые "правила игры". Система превосходит все существующие по нескольким пунктам.

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