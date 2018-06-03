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Источник Правда.Ру

Американские ученые открыли средство, улучшающее эффективность химиотерапии

Наука и техника

Растворенная в воде сода повышает шанс вылечиться от онкологии. Таково заключение американских экспертов из Института Людвига по исследованию рака, сообщает EurekAlert.


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По версии ученых смесь "заставляет" злокачественную опухоль поддаться лечению. Суть идеи в том, что при увеличении больных клеток новообразование лишается кровоснабжения, а значит и не действует химиотерапия. Кроме того, клетки лишаются и кислорода, что приводит к повышению кислотность. Именно ее, считают американские исследователи, и может "погасить" сода.

Ученые проведи цикл экспериментов на мышах. В грызунов "внедрили" злокачественные клетки с повышенной кислотностью, которые плохо реагировали на лечение. После этого подопытным "пациентам" начали давать водный раствор соды, это изменило кислотную среду и, как убеждены эксперты, позволило "химии" повлиять на пораженные клетки.

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Темы рак лечение здоровье
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