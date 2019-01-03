Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны

В 6:40 по московскому времени произошла посадка китайского космического зонда "Чанъе-4" на темную сторону Луны. Аппарат впервые в истории сделал снимки темной стороны Луны и передал их на землю. Теперь зонд будет заниматься исследованием лунной поверхности. В его задачи входит геологическое исследование земного спутника, сбор образцов грунта, а также ряд радиочастотных исследований.

Полученные фотографии с зонда имеют важную информацию. На них отображается направление модуля, который выпустит на поверхность Луны спускаемый аппарат. Затем модуль вернется на лунную орбиту.

Напомним, комические зонд "Чанъе-4" был запущен 8 декабря с космодрома Сичан. За время полета зонда к лунной поверхности никаких внештатных ситуаций не происходило. В Китайском национальном космическом управлении выразили надежду, что аппарат успешно завершит все исследования и вернется на землю.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об исследовании ученых Роскосмоса, которым удалось определить, когда Солнце сожжет нашу планету.

Фото: официальная страница Китайского национального космического управления в Twitter.

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