В NASA сделают ракетное топливо из марсианского грунта

Ученый мир продолжает ломать голову над тем, как бы людям высадиться на Марсе и, что немаловажно, успешно вернуться домой. Нехватка топлива является основной проблемой, связанной с отправкой людей на Красную планету. В NASA, однако, эту проблему, кажется, решили.

Так, в главном космическом ведомстве Соединенных Штатов Америки заявили, что можно получать ракетное топливо из марсианской почвы. Реголит — необычная почва Марса с характерным красным цветом — вполне для этого подойдет, считают американские специалисты. Аппарат, который они разработали, будет добывать воду из этого самого реголита и делить ее на водород и кислород. А водород позже машина смешает с углеродом, который также возьмет из атмосферы Марса. Получится метан, пригодный в качестве ракетного топлива.

Любопытно, что отправить свое изобретение на Марс специалисты NASA хотят раньше первых астронавтов или же колонистов. Необходимо проверить, как работает изобретенный ими аппарат в реальных условиях.

Если же все пройдет хорошо, путешествие людей к Марсу станет значительно реальнее и ближе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американская компания ищет храбрых и смелых женщин, готовых родить своего ребенка вне планеты Земля. Все для того, заявляют представители компании, чтобы колонизировать космос.

Фото: википедия

Читайте также:

Ученые о загадках Красной планеты