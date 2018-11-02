Гормон сна усиливает действие противораковых препаратов

Российские ученые выяснили, что если добавить гормон сна мелатонин в противораковые препараты, то он усилит их действие.

Статью, посвященную своему открытию, они опубликовали в научном издании "International Journal of Molecular Sciences".

В своей статьи исследователи из России указывают, что с помощью мелатонина им удалось снизить количество раковых клеток на целых 70 %. Также они рассказали о том, как именно додумались до того, что в лечении онкологических заболеваний можно использовать гормон сна.

Мелатонин — сильный антиоксидант, пишут они. Гормон сна не только регулирует распорядок дна человеческого организма, но и борется с агрессивными молекулами внутри клеток. Тщательные изучения мелатонина помогли российским ученым выяснить, что не только мозг человека производит и потребляет его, но и некоторые другие части тела. В своем исследовании гормона сна они пошли дальше и выяснили, что он, оказывается, замедляет старение клеток и обладает рядом некоторых противораковых свойств.

При лечении раковых больных активно используется ретиноевая кислота. Но есть у нее и побочные эффекты, и довольно серьезные — оттеки, лихорадка, одышка. Уменьшив в препарате дозу ретиеновой кислоты и добавив вместо нее мелатонин, ученые выяснили, что побочные эффекты практически исчезли, а в борьбе с раком препарат остался столь же эффективен. Любопытно, что тенденция эта сохранилась даже тогда, когда ученые сократили количество ретиеновой кислоты в лекарстве в тысячи раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном открытии самарских ученых. Так, отечественные исследователи научились добывать воду буквально из воздуха.

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