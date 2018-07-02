Ученые обнаружили ген, благодаря которому удастся победить рак и диабет

Исследователи из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований обнаружили ген, который существует более 500 миллионов лет. С6 (C6orf106) ранее не был известен науке, несмотря на то, что весь геном человека определили еще в 2003 году.

Фото: CSIRO

Механизм работы этого гена связан с регулированием процесса образования белков, цитокинов, которые отвечают за работу иммунной системы.

"Ген C6 регулирует этот процесс, "отключая" производство определённых цитокинов, чтобы наш иммунитет не вышел из-под контроля", - цитирует ведущего автора работ Кэмерона Стюарта "Вести.Ру".

Цитокины связаны с развитием различных заболеваний. Причем не только воспалительных, но и таких как диабет и рак. Теперь, когда ученые знают о существовании C6 и его роли в появлении белков в организме, им станет проще разработать новые схемы и методы лечения сложнейших недугов.

Но прежде необходимо полностью изучить механизм работы гена. Исследователи сходятся во мнении, что он является "неканоничным". Ученым удалось определить за счет тестов, что C6 замедляет и "отключает" некоторые защитные процессы в организме.

"Удивительно осознавать, что C6 существует более 500 миллионов лет, сохраняясь и передаваясь от простых организмов через весь путь до людей. И только сейчас мы получаем представление о его важности", - приводит слова соавтора научной работы Ребекки Амброуз портал "Вести.Ру"