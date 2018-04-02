Большой андронный коллайдер начал работу после каникул

Ученые CERN впервые в 2018 году произвели запуск протонов в Большом адронном коллайдере.

По данным СМИ, начался седьмой год работы ускорителя. Зимние месяцы были отведены под "каникулы", а именно плановое техобслуживание. Запуск после простоя - трудоемкий процесс. Перед началом работы физики провели более 10 тыс. тестов всех систем БАК - от криогенного охлаждения до магнитов, корректирующих форму протонного пучка.

Сообщается, что водород поместили в специальный линейный ускоритель Linac 2, открытый только год назад. С помощью электричества атомы водорода разделили на протоны и электроны. Протоны поместили в коллайдер, и начался разгон частиц, сообщает CERN.

В настоящее время БАК работает не на полную мощность, а протонные пучки в 20 раз меньше, чем обычно.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что специалисты Института ядерной физики СО РАН разработают для CERN (Центр европейских ядерных исследований) новое программное обеспечение, которое направлено на унификацию информационных платформ всех экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере (БАК).