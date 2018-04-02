Почему Telegram окончательно отказал ФСБ

Специалисты юридического отдела мессенджера Telegram заявили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ России по предоставлению ключей шифрования нет технической возможности.
Как сообщил адвокат компании Дмитрий Динзе, "администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений".
Напомним, Telegram направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи шифрования сообщений.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что компания Check Point, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала действующий способ взлома мессенджеров WhatsApp и Telegram с помощью... фотографии или картинки. По словам экспертов по IT-безопасности, стоит пользователям открыть присланную картинку, как их мессенджер "открывается" для вредоносных программ и начинает рассылать "вирус" по контакт-листу, в чаты и каналы.
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Опубликована картинка, взламывающая Telegram и WhatsApp
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