В NASA оценили вероятность существования внеземной жизни

Жизнь за пределами планеты Земля существует. Человек должен в это поверить потому лишь, что всегда и во всем недооценивал природу.

Об этом на встрече со студентами Бостонского университета заявил один из руководителей NASA Томас Зурбухен.

В ходе встречи студенты из зала задали Томасу Зурбухену интересный вопрос. Разрешение какой загадки он хотел бы увидеть при жизни, спросили его. Не задумываясь, Зурбухен ответил, что хотел бы получить доказательства существования внеземной жизни. Хотя, отметил ученый из NASA, он и так уверен в существовании жизни за пределами планеты Земля.

Дело в том, поделился мыслями Томас Зурбухен, что человечество вечно недооценивало природу. Исследователи космоса, указывает он, ставили под вопрос существование воды или молекулярных комплексов за пределами нашей планеты. Но этого, утверждает Зурбухен, в космосе оказалось предостаточно. Именно поэтому, советует он студентам Бостонского университета, стоит уважать природу и верить в существование инопланетной жизни.

Также спросили исследователя и о том, когда, по его мнению, люди отправятся к Марсу. В 2025–2030-ых годах, ответил Зурбухен. Студенты спросили ученого, хотел бы он сам отправиться к Красной планете. Зурбухен, что примечательно, заявил, что нет — слишком много времени ушло бы на подготовку к экспедиции, подчеркнул он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы из Соединенных Штатов Америки открыли крайне далекую от планеты Земля планету. Одна из главных особенностей ее в том, что год на ней длится примерно 5 тысяч земных лет.

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