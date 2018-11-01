Инновативной системой отопления планируется оборудовать новостройки в негазифицированных районах России

Инновативной системой электрического отопления планируется оборудовать новостройки в негазифицированных районах, а также проекты модульных домов и вахтовых поселков, строящихся в северных регионах России.

В прошлом году компания Салмерк представила энергосберегающую технологию низковольтного отопления, которая очень заинтересовала крупные строительные компании. Благодаря уникальным свойствам нагревательного элемента, система отопления "Salmerk 12 Вольт" позволяет отапливать объекты различного назначения, потребляя при этом минимум электроэнергии.

По мнению экспертов, производителю отопления Salmerk удалось создать идеальную комбинацию широкого "тела" нагревательного элемента и низкой рабочей температуры, именно эти характеристики, по сравнению со многими другими электрическими системами, позволяют эффективно отапливать помещения, при меньших эксплуатационных затратах.

Проектные организации отмечают особую важность внедрения современных энергосберегающих технологий при строительстве объектов жилого назначения.

Ещё не так давно энергосберегающие лампочки были чем-то новым и недоступным, а уже сегодня они используются практически в каждом доме.

Темпы строительства в России в 2018 году сохраняются именно за счет внедрения новых, прогрессивных технологий. Это неизбежно усиливает конкуренцию между строительными компаниями и заставляет застройщиков предлагать своему покупателю жильё с более качественной отделкой, устанавливать тёплые полы, системы умного дома…

Внедрение инновативных энергосберегающих технологий, такого типа как отопление Salmerk, позволит повысить уровень качества объектов нового строительства в России, особенно в негазифицированных и труднодоступных районах.