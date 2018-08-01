Биологи нашли секретный способ борьбы с инфекциями

Организм начинает борьбу с вирусом раньше, чем иммунитет "выпустит в атаку" антитела. Это происходит благодаря системе "самоубийства" зараженных клеток. К таким выводам пришло объединение экспертов из разных стран, свои научные выкладки они опубликовали на страницах Cell Death & Differentiation.

Фото: Fotodom.ru

Ученый из Петрозаводского государственного университета Александр Полторак, его слова передает пресс-служба Российского научного фонда, пояснил, что на это исследование группу сподвигло следующее: интерфероны начинают бороться с инфекцией раньше, чем возникают его молекулы в ответ на "вредителя". Причина в том, что в клетках есть особые системы, их задача — определять скорость, с которой происходит их умирание по типу некроптоза.

В организме многих живых существ есть механизм, который вычисляет инфекцию, а далее "готовит" вакцину, способную победить недуг. Для того, чтобы система сработала, нужно время. По этой причине у организма есть еще один, менее "поворотливый", но более скоростной "врач". Например, когда в клетке гибнет бактерия, в среду выбрасывается много интерферонов. Эти белки мешают размножаться вирусам в здоровых клетках и помогают им выдержать атаку.

Считалось, что интерфероны — первые солдаты в армии, однако наблюдения за начальными этапами развития заболевания показали, что это не так. Некроптоз — один из вариантов запрограммированной смерти клеток — начинает защиту еще до выработки интерферонов.

Наблюдения привели к открытию набора участков ДНК и связанных с ними белков, включающихся при возникновении первых признаков инфекции. Эксперты назвали его CIREN.

Активность CIREN может быть поводом к развитию болезней, при которых организм воспринимает себя как вредителя. Ослабить реакцию можно, используя некростатины, они подавляют некроптоз.

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