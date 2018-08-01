"Аномалию уничтожить!": в США провалились испытания Minuteman III

Провальный испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III оказался первой неудачей с 2011 года. стал первым в таком роде с 2011 года.
Как заявил официальный представитель Командования глобального удара ВВС США Джо Томас, во время полета обнаружились аномалии. Что именно произошло, не сообщается. В документе по этому поводу говорится, что для определения проблем необходим тщательный анализ для определения причин.
Сообщается, что ракету пришлось уничтожить, когда она уже вплотную приблизилась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. При этом МБР была без боеголовки, что стало гарантией безопасности для окружающей среды.
На самом деле, проблемы с американскими ракетами носят системный характер. В марте 2018 года противоракеты MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM отказали во время запуска.В итоге одна из них взорвалась в воздухе, а другая рухнула на жилой район Эр-Рияда.
Собственно, 26 марта 2018 года система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет. А еще раньше комплекс Patriot производства США, который состоит на вооружении Саудовской Аравии, не смог поразить баллистическую ракету.
Журналист Бабак Тахваи пояснил, что саудовские силы ПВО выпустили пять ракет MIM-104C из установки ПРО Patriot PAC-2 по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H. Выяснилось, что противоракеты не в состоянии нейтрализовать боеголовки, выпущенные хуситами. Баллистическая ракета также не достигла цели.
Все эти проблемы не помешали в свое время представителю министерства обороны США Эрику Паону заявить, что Пентагон не верит в наличие у России обломков американских ракет "Томагавк".
Несмотря на то, что российская сторона продемонстрировала фрагменты ракеты в Москве, Паон заявил об "очередным примере дезинформационной кампании". Он также раскритиковал мнение России относительно целей США в Сирии.
Стоит добавить, что брифинг по поводу обломков ракет состоялся 25 апреля - его проводило Минобороны России.
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