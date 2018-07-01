Россия лишила США звания "король воздуха"

Российская эшелонированная система ПВО "выбила" землю из-под ног США. Вся авиация, что создавалась для захвата неба, будет бесполезна, считает Strategic Culture.
Военно-политическое издание подчеркнула, что в американской военной доктрине большое значение уделено авиации четвертого и пятого поколения. Кроме того, государство долгое время было уверено, что в случае конфликта оно "захватит" небо. Москва оспорила это, обзаведясь "охраной".
Масштабы страны предполагают, что истребитель должен будет проникнуть далеко вглубь чужой территории. Это не очень хорошо работает даже с государствами, чье вооружение находится не на таком высоком уровне, как у Москвы. Так, Сирия отразила семьдесят процентов американских ракет, хотя в ее распоряжении находятся комплексы периода "холодной войны". У РФ же есть ЗРК С-400, он может уничтожать даже "невидимки", оснащенные "стелс".
Чтобы вернуть себе место "короля" воздуха страна должна в скором времени разработать машину следующего поколения, так как Москва уже озаботилась С-500. Этот комплекс сможет перехватить любую цель. Все это делает Россию самым неудобным противником для США и развенчивает миф о самой сильной авиационной державе.
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