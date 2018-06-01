Предложен метод "предсказания" онкологического заболевания

Ученые представили новый анализ крови, благодаря которому рак можно вычислить еще за несколько лет до того, как проявятся его симптомы. Этот метод уже называют "священным граалем" в сфере исследований заболевания.

Фото: Fotodom.ru

В эксперименте, который провели в Кливлендской клинике штата Огайо, приняли участи около 1600 человек. Из них 749 участников не имели онкологии, а 878 были недавно диагностированы, но еще не начали лечение. Благодаря тесту, удалось определить генетические следы рака поджелудочной железы, кишечника, печени и желчного пузыря, а также лимфому и миелому. Эти тесты прошли наиболее успешно, с точностью 70% и выше. Результаты по более агрессивным формам рака груди, легких, пищевода, головы и шеи были получены с точностью более 50%. Итоги исследования будут представлены на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии (ACSO) в Чикаго в эти выходные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американским ученым удалось изобрести революционную терапию, которая способна излечить рак даже на самой последней стадии и противодействовать рецидивам. Они заявили, что в результате проведенных исследований было выяснено, что лечение с приложениями генетически модифицированных иммунных клеток (Т-лимфоцитов), в 90% случаев приводило к полному излечению пациентов с раком крови на последней стадии.

Руководитель исследования профессор Стэнли Ридделл сообщил, что новая терапия спасла тех пациентов, которых не могли излечить никакие препараты и традиционные методы лечения.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook