Нежная мякоть превращается в кашу: одна ошибка при подготовке клубней лишает обед аппетитной формы

Летом я перехожу на молодой картофель. Он ценится за тонкую кожицу и насыщенный вкус, но часто подводит: бывает слишком водянистым или разваливается в кастрюле. Чтобы сохранить нежную мякоть и форму клубней, важно правильно выбрать продукт и не передержать его на огне.

Фото: Pravda.ru by Ковалев Максим, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай картофеля

Ингредиенты

Молодой картофель

Соль

Перец

Масло (для подачи или жарки)

Приготовление

Шаг 1. Подберите клубни одинакового размера — так они приготовятся одновременно. Выбирайте упругие плоды без вмятин, трещин и запаха плесени. Средний размер универсален, мелкий хорош для салатов, а крупный — для запекания.

Шаг 2. Промойте картофель под проточной водой. Чистить его не нужно, так как кожица очень тонкая; удалите только поврежденные участки.

Вариант 1: Варка. Опустите клубни в кипящую соленую воду. Варите 10-15 минут. После этого слейте воду и добавьте масло или свежие травы.

Вариант 2: Запекание. Обсушите вымытый картофель, чтобы лишняя влага не мешала подрумяниванию. Выложите на противень, посолите, поперчите и отправьте в духовку при температуре 200 °C на 30-40 минут.

Вариант 3: Жарка. Нарежьте клубни тонкими дольками. Обжаривайте на среднем огне, пока поверхность не станет золотистой с обеих сторон.

От автора: Я всегда просушиваю картофель полотенцем перед тем, как отправить его в духовку или на сковороду. Если этого не сделать, овощи начнут тушиться в собственном соку вместо того, чтобы покрыться хрустящей корочкой.

Почему это работает: Молодой картофель содержит меньше крахмала и больше воды, чем зрелый. Именно поэтому он лучше держит форму при варке и обладает более нежной текстурой мякоти.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при выборе овощей стоит избегать слишком крупных клубней: часто они оказываются переспелыми, из-за чего теряют характерный летний вкус.