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Томаты не превратятся в кашу после стерилизации: специальный ингредиент укрепил мякоть овощей

Еда

В этом рецепте водка выступает не в роли вкусового акцента, а как технологический инструмент. Она помогает помидорам сохранить плотную структуру и упругость даже после термической обработки, при этом сам спиртовой привкус в процессе хранения полностью исчезает.

маринованные помидоры
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
маринованные помидоры

Количество банок: 4 штуки по 1 литру

Ингредиенты

  • Помидоры (небольшие, с плотной мякотью)
  • Водка
  • Уксус
  • Сахар
  • Соль (каменная или поваренная, не йодированная)
  • Чеснок
  • Лавровый лист
  • Перец горошком (черный и душистый)
  • Гвоздика
  • Горчица

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте их с обезжиривающим средством и простерилизуйте.

Шаг 2. Подготовьте овощи. Помидоры помойте, каждый плод наколите вилкой у основания плодоножки — это предотвратит растрескивание кожицы при заливке горячим маринадом. Чеснок очистите и разрежьте зубчики вдоль пополам.

Шаг 3. Распределите по банкам чеснок, лавровый лист, перец горошком, гвоздику и горчицу. Плотно уложите помидоры, стараясь не сдавливать их слишком сильно; можно аккуратно потряхивать банку для более компактного размещения.

Шаг 4. Приготовьте маринад. В кастрюле смешайте воду, соль и сахар. После закипания варите смесь 2 минуты, затем влейте водку и кипятите еще одну минуту. В самом конце добавьте уксус и сразу снимите кастрюлю с огня.

Шаг 5. Залейте помидоры маринадом до самого верха и прикройте крышками.

Шаг 6. Поставьте банки в большую кастрюлю, дно которой выстлано толстым полотенцем. Налейте воду до "плечиков" банок. Стерилизуйте заготовку в течение 20 минут после закипания воды в кастрюле.

Шаг 7. Закатайте банки крышками.

Комментарий автора: Я рекомендую использовать для этого рецепта сливовидные томаты. Благодаря их изначально плотной мякоти и воздействию спирта в маринаде, помидоры не превращаются в кашу после стерилизации, а остаются упругими.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что использование йодированной соли в маринадах может привести к размягчению овощей и изменению цвета рассола, поэтому следует использовать только обычную каменную соль.

Безопасность: При домашнем консервировании строго соблюдайте чистоту тары и инвентаря. Помните, что использование водки или уксуса не делает заготовку автоматически безопасной при нарушении технологии стерилизации или герметичности закрытия банок.
Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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