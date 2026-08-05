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Аромат на весь дом: золотистый слоеный пирог с курицей, беконом и оливками за 40 минут

Еда

Секрет сочности греческого куриного пирога кроется в особой технологии приготовления начинки: сочетание сливок, бульона и плавленого сыра создает эффект "соуса в тесте". Сыр здесь выступает не просто как добавка, а как натуральный стабилизатор — он загущает жидкие компоненты, превращая их в нежный крем, который не вытекает даже при нарезке горячего блюда. 

греческий пирог
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
греческий пирог

Ингредиенты для греческого пирога

Для приготовления этого сытного блюда можно использовать как дрожжевое, так и бездрожжевое слоёное тесто — в первом случае пирог получится более пышным, во втором — хрустящим. Важно заранее подготовить куриную основу, так как бульон понадобится для создания соуса.

"Чтобы начинка не превратилась в кашу, курицу лучше разбирать на волокна руками, а не резать ножом. Так мясо лучше впитывает сливочный соус и сохраняет текстуру при выпекании", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Вам понадобятся следующие продукты: 500 г слоёного теста, 300 г куриного филе, 100 г шампиньонов, по 100 мл жирных сливок и крепкого куриного бульона. Для пикантности добавьте 30 г бекона, 50 г мягкого плавленого сыра, один сладкий перец, среднюю луковицу и 20 г оливок. Из специй подготовьте лавровый лист, душистый и чёрный перец, соль, а также пару ложек оливкового масла для жарки.

Пошаговая технология приготовления

Первым делом отварите курицу в подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. После остывания разберите мясо на средние волокна. Не выливайте всю воду — отмерьте 100 мл бульона для соуса. Пока мясо остывает, мелко нарежьте бекон и вытопите из него жир на сковороде. К нему отправьте измельченный лук, а затем — кубики перца, ломтики грибов и нарезанные оливки. Подобная зажарка часто используется и в других блюдах, например, когда готовят лечо по-грузински с баклажанами, где важна последовательная закладка овощей.

Ингредиент Роль в рецепте Результат
Плавленый сыр Загуститель соуса Удерживает влагу внутри пирога
Бекон Источник жира и аромата Создает копченый привкус
Сливки + Бульон Жидкая база Обеспечивают максимальную сочность

Обжаривайте овощи до мягкости, при необходимости добавив оливковое масло. Когда появится золотистый оттенок, выложите в сковороду курицу и влейте бульон. Дайте жидкости немного выпариться на сильном огне, после чего убавьте нагрев, добавьте сливки и плавленый сыр. Постоянно помешивайте массу в течение нескольких минут, пока соус не станет однородным и густым. Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть — это предотвратит размокание нижнего слоя теста.

"Сливочный соус в выпечке коварен: если его не доварить на сковороде, он может сделать дно пирога сырым. Сыр должен полностью разойтись, связав сливки и мясные соки в единую эмульсию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Тонкости работы с тестом и соусом

Разделите тесто на две неравные части. Ту, что побольше, раскатайте и выложите в форму, обязательно формируя высокие бортики. Распределите остывшую начинку ровным слоем. Если вы любите экспериментировать с нежными текстурами, то наверняка оцените творожный десерт с яблоками, где также важна воздушность внутреннего слоя. Накройте пирог вторым пластом теста, тщательно защипните края "косичкой" и сделайте несколько разрезов сверху — это нужно для выхода пара.

Выпекайте при температуре 180 °C. Обычно золотистая корочка образуется через 40 минут. Не спешите сразу вынимать пирог из формы и резать его. Главный лайфхак греческих хозяек заключается в том, чтобы дать блюду "отдохнуть" 15-20 минут. За это время сливочно-сырный соус окончательно схватится, и вы сможете подать идеальные, ровные порционные куски. Подобное терпение требуется и в других рецептах, когда готовится бархатный варенец, требующий правильной выдержки температуры.

"При работе со слоёным тестом важно, чтобы духовка была уже разогрета до нужной температуры. Если поставить пирог в холодную печь, масло в тесте начнет таять раньше, чем схватятся слои, и выпечка не получится пышной", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о греческой выпечке

Можно ли использовать филе бедра вместо грудки?

Да, филе бедра сделает пирог еще сочнее и ароматнее, так как это мясо более жирное. Время варки в этом случае может увеличиться на 5-10 минут.

Как поступить, если нет плавленого сыра?

Его можно заменить тертым твердым сыром (например, чеддером) или добавить в сливки чайную ложку крахмала для загущения, но плавленый сыр дает более сливочный вкус.

Можно ли приготовить начинку заранее?

Да, начинку можно хранить в холодильнике до суток. Это даже упростит процесс: холодная начинка не будет плавить тесто во время сборки пирога.

Нужно ли смазывать пирог яйцом перед выпечкой?

Это не обязательно, но для получения глянцевой румяной корочки можно смазать верх взбитым желтком с ложкой молока.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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