Мармеладная начинка и нежный крем: быстрый яблочный десерт, от которого дети будут в восторге

Когда урожай яблок бьет рекорды, классическая духовка часто остается не у дел: этот способ приготовления превращает привычную шарлотку в изысканный многослойный десерт с мармеладной текстурой. Главный секрет заключается в использовании желейной основы, которая фиксирует фруктовый сок, создавая плотную, тающую во рту начинку, избавляя вас от необходимости замешивать тесто или переживать за пропекание коржей в летний зной.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный десерт

Ингредиенты для "холодной" шарлотки

Для создания этого десерта не требуется мука, зато важную роль играет качество фруктов. В отличие от того, как готовится шоколадный пирог, здесь мы делаем ставку на свежесть и аромат сезонных яблок.

"Для этого рецепта лучше брать кислые сорта яблок типа антоновки. Они дают отличный контраст со сладким молочным кремом и лучше желируются за счет высокого содержания природного пектина", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Вам понадобятся следующие продукты для основы: килограмм яблок, 4 столовые ложки сахара, две упаковки апельсинового желе, 200 граммов печенья (подойдет любое сахарное или савоярди), стакан молока для пропитки и горсть обжаренных орехов (около 50 г).

Пошаговая технология сборки

Процесс начинается с подготовки заварной составляющей. В сотейнике нужно объединить два яйца, 130 г сахара, 40 г кукурузного крахмала и немного молока. Когда смесь станет однородной, влейте оставшуюся часть молока (всего 500 мл), доведите до кипения и варите до густоты. В готовый горячий крем добавьте щепотку ванилина и накройте пленкой "в контакт", чтобы не образовалась корочка.

Яблоки натираем на крупной терке и тушим с сахаром до мягкости. Пока фрукты горячие, в них вливают заранее растворенное в половине стакана воды апельсиновое желе. Это создаст ту самую мармеладную структуру, которой славится этот летний десерт.

"Главная ошибка — выкладывать горячую яблочную массу на печенье. Обязательно дождитесь полного остывания, иначе основа превратится в кашу, и четких слоев, как в абрикосовом тарте, достичь не получится", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Секреты заварного крема без комочков

Когда заварная основа остыла, приступаем к финальному этапу. 100 г мягкого сливочного масла взбиваем миксером добела и постепенно вводим в него остывшую массу. Текстура должна получиться гладкой и воздушной, напоминая качественное кондитерское дело лучших кофеен.

Компонент Функция в блюде Рекомендация Яблоки Мармеладный слой Выбирайте крепкие плоды Печенье Основа десерта Окунайте в молоко на 1-2 секунды Кукурузный крахмал Загуститель крема Не заменяйте картофельным Орехи Финальный декор Обязательно обжарьте

Сборка проста: слой пропитанного молоком печенья, затем яблочный мармелад и сверху — пышный крем. Чтобы вкус раскрылся полностью, десерту нужно провести в холодильнике несколько часов для стабилизации всех слоев.

"Использование готового сухого желе — отличный лайфхак. Оно не только помогает закрепить форму, но и добавляет легкую цитрусовую нотку, которая делает яблоки более выразительными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ресторатор Виктория Лапшина.

Ответы на популярные вопросы о десертах без выпечки

Можно ли заменить яблоки другими фруктами?

Да, отлично подойдут груши или плотные персики, но следите за количеством сока — возможно, потребуется чуть больше желе для фиксации.

Как долго хранится такая шарлотка?

В холодильнике десерт сохраняет свежесть до 48 часов. Главное — держать его под пленкой, чтобы крем не впитывал посторонние запахи.

Что делать, если крем получился жидким?

Вероятно, вы недостаточно проварили основу. Можно попробовать добавить чуть больше взбитого сливочного масла, но лучше изначально соблюдать пропорции крахмала.

Можно ли использовать вместо печенья бисквит?

Конечно, если у вас остались кусочки покупного бисквита, они станут прекрасной основой, которая еще лучше впитает молочную пропитку.

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