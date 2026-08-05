Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг
Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками
Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе
Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов
Колени после 40: как защитить "хрупкий механизм" и продолжать бегать без боли
Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов
Жизнь уже не станет прежней: Мишель Пфайффер окончательно определила будущее своих новых ролей
Секрет плоского живота из СССР: 4 простых упражнения мгновенно сжигают жир в талии
Птица весом 2 грамма не устаёт удивлять: орнитологи описали рекордный обмен веществ и скорость

Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки

Еда

Сибирский хренодёр — это классическая заготовка, где ключевой принцип заключается в сохранении свежести всех ингредиентов. Здесь нет никакой термической обработки, поэтому вкус получается резким, насыщенным и максимально приближенным к естественному аромату корня хрена.

Соус хреновина
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Соус хреновина

Ингредиенты

  • Помидоры свежие — 1500 г
  • Корень хрена — 130 г
  • Чеснок — 70 г
  • Сахар — 40 г
  • Соль — 20 г
  • Уксусная эссенция 70% — 8 г

Как приготовить

  1. Подготовка томатов. Вымойте помидоры, вырежьте плодоножки. Измельчите плоды блендером или через мясорубку до получения 1,5 литров томатной массы.
  2. Обработка острых компонентов. Тщательно очистите корень хрена от кожицы и нарежьте его мелкими сегментами. Очистите зубчики чеснока.
  3. Измельчение. Перебейте хрен и чеснок в блендере до пастообразного состояния. Загружайте компоненты небольшими порциями, чтобы блендер справился с плотной текстурой хрена.
  4. Смешивание. Соедините томатную массу с острой заготовкой. Всыпьте соль и сахар, влейте эссенцию. Перемешайте до полного растворения кристаллов.
  5. Фасовка. Дайте смеси постоять 20-30 минут — это время необходимо для выхода пузырьков воздуха, которые могут спровоцировать брожение. Разлейте в чистую сухую тару и плотно закупорьте. Хранить только в холодильнике или холодном погребе.
Секрет шефа: Хрен обладает высокой летучестью ароматических соединений. Чтобы сохранить "сибирскую" жгучесть, при измельчении добавляйте к корню пару ложек томатного сока — это минимизирует потери эфирных масел.
Ингредиент Функция в соусе
Корень хрена Источник фитонцидов и остроты
Томаты База для текстуры и баланса кислоты
Уксусная эссенция Консервант, предотвращающий развитие микрофлоры

Если вы увлекаетесь заготовками, попробуйте также приготовить свекольную хреновину для разнообразия зимнего рациона. Для подачи к мясу отлично подойдет ягодный соус или домашняя запеченная грудинка. Чтобы блюда были идеальными, следите за чистотой инвентаря — это предотвратит размножение пищевых вредителей.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении хренодёра

Как долго может храниться эта заготовка?

При условии использования стерильной тары и хранения при температуре до +4°C соус пригоден в пищу в течение 4-6 месяцев.

Почему хренодёр становится гуще со временем?

Это происходит из-за взаимодействия пектинов в томатах и клетчатки хрена; со временем ингредиенты "подружатся", что улучшает консистенцию.

Можно ли уменьшить количество уксусной эссенции?

Не рекомендуется: эссенция играет роль ключевого консерванта в "сыром" рецепте без тепловой обработки.

Что делать, если соус начал бродить в банке?

Это верный признак нарушения условий хранения или недостаточной чистоты тары — такой продукт подлежит утилизации.

Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова и специалист по заготовкам Наталья Гусева.

"Отсутствие варки требует особого внимания к качеству исходного сырья, — резюмировала повар Людмила Кравцова. — Помидоры должны быть идеально зрелыми, без повреждений кожицы, чтобы исключить риск попадания патогенов в холодную среду".

"Стерилизация банок для этого рецепта обязательна, — предупредила специалист по заготовкам Наталья Гусева. — Используйте только сухую тару, так как даже капля воды может изменить кислотный баланс и запустить процесс порчи".

Читайте также

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Узбекистан
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Собаки
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг
Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками
Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе
Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки
Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов
Колени после 40: как защитить "хрупкий механизм" и продолжать бегать без боли
Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов
Жизнь уже не станет прежней: Мишель Пфайффер окончательно определила будущее своих новых ролей
Секрет плоского живота из СССР: 4 простых упражнения мгновенно сжигают жир в талии
Птица весом 2 грамма не устаёт удивлять: орнитологи описали рекордный обмен веществ и скорость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.