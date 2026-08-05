Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки

Сибирский хренодёр — это классическая заготовка, где ключевой принцип заключается в сохранении свежести всех ингредиентов. Здесь нет никакой термической обработки, поэтому вкус получается резким, насыщенным и максимально приближенным к естественному аромату корня хрена.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Соус хреновина

Ингредиенты

Помидоры свежие — 1500 г

Корень хрена — 130 г

Чеснок — 70 г

Сахар — 40 г

Соль — 20 г

Уксусная эссенция 70% — 8 г

Как приготовить

Подготовка томатов. Вымойте помидоры, вырежьте плодоножки. Измельчите плоды блендером или через мясорубку до получения 1,5 литров томатной массы. Обработка острых компонентов. Тщательно очистите корень хрена от кожицы и нарежьте его мелкими сегментами. Очистите зубчики чеснока. Измельчение. Перебейте хрен и чеснок в блендере до пастообразного состояния. Загружайте компоненты небольшими порциями, чтобы блендер справился с плотной текстурой хрена. Смешивание. Соедините томатную массу с острой заготовкой. Всыпьте соль и сахар, влейте эссенцию. Перемешайте до полного растворения кристаллов. Фасовка. Дайте смеси постоять 20-30 минут — это время необходимо для выхода пузырьков воздуха, которые могут спровоцировать брожение. Разлейте в чистую сухую тару и плотно закупорьте. Хранить только в холодильнике или холодном погребе.

Секрет шефа: Хрен обладает высокой летучестью ароматических соединений. Чтобы сохранить "сибирскую" жгучесть, при измельчении добавляйте к корню пару ложек томатного сока — это минимизирует потери эфирных масел.

Ингредиент Функция в соусе Корень хрена Источник фитонцидов и остроты Томаты База для текстуры и баланса кислоты Уксусная эссенция Консервант, предотвращающий развитие микрофлоры

Если вы увлекаетесь заготовками, попробуйте также приготовить свекольную хреновину для разнообразия зимнего рациона. Для подачи к мясу отлично подойдет ягодный соус или домашняя запеченная грудинка. Чтобы блюда были идеальными, следите за чистотой инвентаря — это предотвратит размножение пищевых вредителей.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении хренодёра

Как долго может храниться эта заготовка?

При условии использования стерильной тары и хранения при температуре до +4°C соус пригоден в пищу в течение 4-6 месяцев.

Почему хренодёр становится гуще со временем?

Это происходит из-за взаимодействия пектинов в томатах и клетчатки хрена; со временем ингредиенты "подружатся", что улучшает консистенцию.

Можно ли уменьшить количество уксусной эссенции?

Не рекомендуется: эссенция играет роль ключевого консерванта в "сыром" рецепте без тепловой обработки.

Что делать, если соус начал бродить в банке?

Это верный признак нарушения условий хранения или недостаточной чистоты тары — такой продукт подлежит утилизации.

"Отсутствие варки требует особого внимания к качеству исходного сырья, — резюмировала повар Людмила Кравцова. — Помидоры должны быть идеально зрелыми, без повреждений кожицы, чтобы исключить риск попадания патогенов в холодную среду". "Стерилизация банок для этого рецепта обязательна, — предупредила специалист по заготовкам Наталья Гусева. — Используйте только сухую тару, так как даже капля воды может изменить кислотный баланс и запустить процесс порчи".

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